شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر " الحكير" السنوية 63% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 63% خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 1.110 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 681.2 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 689 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية 132.5 مليون ريال العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 20.8% في السنة المالية 2021، بما يعادل 1109,3 مليون ريال، مقارنةً بالسنة المالية 2020، حيث يعكس ذلك تأثير الإغلاق المؤقت لشبكة المتاجر التابعة والقيود المفروضة على الحركة التزاماً بتدابير الصحة العامة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وجميع الأسواق الدولية التي تعمل فيها الشركة.

وتراجعت المبيعات إلى 4.233 مليار ريال خلال العام الماضي، مُقابل مبيعات بلغت 5.341 مليار ريال خلال العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكير حققت صافي خسائر خلال التسعة أشهر المنتهية في 9 فبراير 2021 بلغت 128.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 36.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.