شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تكبد أكبر خسارة شهرية فى خمس سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى شهرين المسجل بالأمس ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، والمعدن الثمين بصدد تكبد أكبر خسارة شهرية فى خمس سنوات ، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,753.27$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,761.36$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,764.67$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا قرابة 1.0% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 1,750.58$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يدعم هذا الصعود ،عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة فى ظل تزايد العلامات التي تشير إلى أن تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة قد يتم فى وقت أقرب من التوقعات.

على صعيد تعاملات حزيران/يونيو ،والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم ،فأسعار الذهب منخفضة بحوالي 8% ، بصدد تكبد أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

حرك مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،وأكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المذكور ،و كانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

رفع المركزي الأمريكي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع الاحتياطي الاتحادي توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4 % من 2.2%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,045.78 طن متري.