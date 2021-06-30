شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب وتأهيل 3200 مهندس بنهاية الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة السعودية للمهندسين خلال الربع الثاني من العام الحالي 21 برنامجًا تدريبيًا بدعم من الهيئة لأعضائها، استفاد منها أكثر من 3200 مهندس، وذلك عبر منصة التدريب الإلكتروني للهيئة؛ للحفاظ على سير عملية تدريب وتأهيل المهندسين - عن بُعد - بشكل فعّال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين م. صالح العمر، إن الدورات التدريبية التي قُدمت للمستفيدين من المهندسين وحديثي التخرج وطلاب التخصصات الهندسية بمجموع 476 ساعة تدريبية، تأتي ضمن خطة الهيئة التدريبية لهذا العام وفق الأسس العلمية المدروسة في مختلف البرامج الهندسية، حيث شملت برامج كود البناء السعودي، وبرامج هندسية تخصصية وتأهيلية.

ولفت إلى أن الهيئة تُركز على عملية تدريب وتأهيل وبناء الكوادر الهندسية الوطنية، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تحقيق التنمية وتطوير المهارات، والقدرات المعرفية والمهنية لدى العاملين في القطاع الهندسي.