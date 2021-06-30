شكرا لقرائتكم خبر عن فرص واعدة للشركات الوطنية ببرنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضاف اتحاد الغرف السعودية الاثنين الماضي، اجتماعًا لإطلاع أعضائه على الفرص المتاحة للشراكة مع أرامكو من خلال برنامجها الجديد للاستثمارات الصناعية الذي يتيح للشركات الوطنية فرص الأعمال والنمو الجديدة في أربعة مجالات رئيسة، هي: الاستدامة البيئية، الرقمنة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة وخدمات الطاقة، والمواد المتطورة، وهي مجالات يُتوقع أن تشهد نموًا وتنوعًا إضافيًا ضمن إستراتيجية أرامكو لتوسيع أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني.

ووجّه النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو أحمد السعدي، كلمة لاتحاد الغرف السعودية استعرض فيها رؤية أرامكو لمساندة بناء القدرات في قطاع خدمات الطاقة والصناعة في المملكة، وقال: «تحرص أرامكو على تعزيز قيمة وكفاءة سلسلة الإمداد ذات المستوى العالمي وتسريع النمو الاقتصادي المحلي، وعبر برامج الشركة المختلفة مثل برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، إذ يأتي برنامج الشركة للاستثمارات الصناعية لإطلاق العنان لمزيد من الفرص النوعية للشركات الوطنية للاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني».

وأضاف: يتواءم برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية مع الرؤية الوطنية التي تطمح إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 40% إلى 65%، كما يسعى إلى تهيئة بيئة ممارسة الأعمال التجارية، وتوليد فرص العمل لجيل الشباب في المملكة، وزيادة فرص المشروعات والأعمال المقدمة من القطاع الخاص بما يسمح له بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم اقتصاد المملكة واستدامته وتنوعه وتنافسيته.

وأردف قائلاً: وبالنظر إلى حجم أرامكو وتأثيرها في المملكة، فإنها تحظى بسجلٍ حافلٍ في العمل مع الشركاء الوطنيين في القطاعين الخاص والعام والقطاع الأكاديمي والتدريبي، وقد أكد برنامجها «اكتفاء» نجاح التعاون بين هذه القطاعات، وقدرته على تعزيز الإنتاجية والتنافسية. وبيَّن أن مشروعات أرامكو العملاقة مثل: مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، التي توفّر بنية تحتية متكاملة عالمية المستوى وتستقطب استثمارات من القطاع الخاص السعودي والشركات العالمية، تُعد أنموذجًا لتعاون الشركة مع قطاع الأعمال الوطني.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان ببرنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية، قائلاً: «يُعد البرنامج مبادرة جديدة وفرصة جاذبة تسهم في تحفيز المهارات والقدرات والأعمال، وتعزز النمو في المجالات ذات الأهمية القصوى بالنسبة للاقتصاد السعودي، ما يجعله فرصة ليس بالنسبة لأرامكو فحسب؛ بل للشركات المحلية أيضًا في تعزيز دورها الوطني، ونوجه الدعوة للشركات المحلية وجميع أعضاء اتحاد الغرف السعودية لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة التي يوفرها البرنامج».