شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يصدر التقرير السنوي الأول لقطاع شركات التمويل 2020م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الأول عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2020م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل.