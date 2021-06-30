شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200-14600جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار جميع خامات البناء اليوم الأربعاء 30-6-2021 سجلت استقرارا نظرا لزيادة المعروض في السوق.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد اليوم 14200- 14600 جنيها للطن، مضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود البورتلاندي تتراوح بين 675-800 جنيه سعر المصنع ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع،وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وأشار الزيني إلى أن سعر الجبس فيتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.