شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 10253 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 2159 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 12831 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3989 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 3288 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 2402 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سماد مصر (ايجيفرت)، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، الملتقى العربي للاستثثمارات، جنوب الوادي للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أسمنت سيناء، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفتسمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-راود، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 1.5 مليون سهم، 11 ألف سهم، 14.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، 120 ألف سهم، 84480 سهم، مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 2.96 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 120 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، 2.1 مليون سهم، 3475 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهمدسية، مستشفى النزهة الدولي 700 ألف سهم، 48836 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، مصر للفنادق 237597 سهم، 15360 سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 110 ألف سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.

وأعلنت شركة رواد السياحة، بيع المساهمين شركتي مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين، عدد 120 ألف سهم لتنخفض حصة الأولى من 20% إلى 17.52%، وتنخفض حصة الثاني من 17.44% إلى 14.97%.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي مصر، فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات حضراء في السوق المصري، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 يونيو الجاري، وتبلغ قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، على أن يتم استخدام العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات، وأكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار.