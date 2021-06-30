شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الريف يمثل 57% من حجم السكان ومبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الريف المصرى يمثل 57% من حجم السكان، والريف يكون الأقل حظا فى دول العالم وليس مصر فقط، متابعة: "كان مهما التوجه إلى الريف المصرى فى مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال الفيلم الوثائقى "هنكمل المشوار"، والذى يستعرض جهود الدولة المصرية فى مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصرى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.