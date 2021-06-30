شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع شركات فرنسية تطوير الذكاء الاصطناعى لإدارة المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس مع عدد من الشركات الفرنسية، وذلك بمشاركة السفير علاء يوسف سفير مصر لدي فرنسا عبر الفيديو كونفرانس وبحضور السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر؛ تناول الاجتماع بحث أوجه التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة المتعلقة بنظم وتطبيقات المدن الذكية وذلك بالشراكة مع الوكالة الوطنية الفرنسية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دولياً " Business France "، ومؤسسة أصحاب الأعمال الفرنسيين MEDEF.

وخلال كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة فى تقديم الخدمات وإدارة المرافق ومنها العاصمة الادارية الجديدة التى تم اختيارها لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية فى إطار منهج عمل يرتكز على إقامة شراكات بناءة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

كما أثنى الدكتور عمرو طلعت على جهود البعثة الدبلوماسية المصرية فى باريس والبعثة الفرنسية فى القاهرة من أجل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعى لتحقيق التنمية؛ معربا عن تطلعه الى الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجال تطبيقات المدن الذكية المرتكزة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى؛ وأن يثمر الاجتماع عن تقديم رؤية شاملة للتكنولوجيات والحلول التكنولوجية المعنية بتصميم وبناء وإدارة المدن الذكية.

وأعرب علاء يوسف سفير مصر في باريس عن سعادته لما يشهده التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا من تطور كبير خلال المرحلة الحالية؛ موضحا أن هذه المجالات باتت تمثل إحدى ركائز العلاقات الوثيقة بين البلدين؛ مشيرا إلى سعى مصر الدائم لبناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات الفرنسية على نحو يسمح بالتصميم المشترك للحلول الرقمية الجديدة وعدم اقتصار التعاون على شراء المنتج النهائى؛ مجددا دعم السفارة لجهود تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد السيد السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة على رغبة بلده فى التعاون مع مصر لتنفيذ مشروع استرشادى لتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لبناء مدينة ذكية بدءا من طرح التصور العام للمشروع وحتى تنفيذه بالكامل.

وأشارت المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المدن الذكية تعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وجارى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمدن الذكية فى الدولة لمناقشة كيفية الاستفادة المثلى من تطبيقات الذكاء الاصطناعى مثل إدارة البنية التحتية، معالجة المخلفات، المواصلات الذكية، الصيانة الاستباقية، المبانى الذكية وإدارة الأزمات، كما أكدت أنه تم تنظيم هذا الاجتماع للتعرف على إمكانيات الشركات الفرنسية فى هذا المجال خاصة وأن فرنسا لديها خبرة كبيرة فى انشاء المدن الذكية فضلاً عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الشركات الفرنسية مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة لانشاء وادارة المدن الذكية، وكذلك أبرز التجارب الناجحة لمشروعات تم تنفيذها حول العالم.