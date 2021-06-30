شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل 27 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-6-2021 انخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية وذلك مع اقتراب موسم الأضحى، حيث يتراجع السعر تدريجيا نظرا لانخفاض الطلب عليها.

وسجلت الدواجن البيضاء 27 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيها للكيلو في المزرعة ويتراوح سعر المستهلك بين 30-31 جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن البلدى فيتراوح الكيلو بين 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 39-42 جنيها الكيلو.

وعن أسعار البيض الأبيض فشهدت استقرارا في المزرعة مسجلة 38 جنيها للكرتونة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة، سعر المستهلك.