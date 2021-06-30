شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا طبقا للتوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر حزيران/يونيو مرتفعة بنسبة 1.9% ،طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.9% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 2.0% ،والتي تعد أعلى قراءة فى حوالي 3 سنوات.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.9% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.0%.