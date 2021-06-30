شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط قبل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ،يأتي هذا قبل صدور بيانات التضخم فى أوروبا خلال حزيران/ يونيو ، والتي توضح مدي الضغوط التضخمية المتصاعدة على صانعي السياسة النقدية الأوروبية.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1885$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1896$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1908$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1877$.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

من المنتظر أن تعزز بيانات سوق العمل التي تصدر هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة فى أوروبا ،عن مستويات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو خلال حزيران/يونيو ، توضح تلك البيانات مدي الضغوط التضخمية المتصاعدة على صانعي السياسة النقدية الأوروبية.

تصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران/يونيو المتوقع ارتفاع بنسبة 1.9% من ارتفاع بنسبة 2.0% فى أيار/مايو ، وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.9% من ارتفاع بنسبة 1.0% الشهر السابق.