شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 0.7500، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 0.7375 على المدى القريب، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7615 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7460 والمقاومة 0.7570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط