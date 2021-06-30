شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ليتحرك دون دعم القناة الصاعدة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية من خلال كسر الدعم 73.70 أو اختراق المقاومة 75.15.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو 76.55 كهدف إيجابي أول، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح تأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة والتوجه نحو 72.00 كمحطة سلبية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 75.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي