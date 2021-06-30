شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي جديد ليختبر دعم القناة الصاعدة، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق 72.85 ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الأول للموجة الصاعدة المتوقعة عند 74.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد