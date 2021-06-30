شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليصل إلى مناطق 1.3805، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بفقدان العزم الإيجابي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تبدأ أهدافه بكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.3670 على المدى القريب، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3890 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط