شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 772 جنيها دون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 772 جنيها للجرام دون مصنعية، في حين تسجل أونصة الذهب تذبذبا واضحا وحركة مستمرة في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 661.70 جنيه.

عيار 21 : 772 جنيها.

عيار 24 : 882.25 جنيه.

الجنيه الذهب: 6176 جنيها.

أونصة الذهب 1755 دولار.

وتعرضت أسواق المعادن الثمينة لهزة واضحة أمس الثلاثاء مع إعلان بيانات إيجابية عن نمو الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في البورصات العالمية والتي سجلت هبوطا ملحوظا لتقارب من مستويات 1750 دولار للأونصة، وتنتظر الأسواق اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 إعلان بعض البيانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تؤثر على الأسعار العالمية للذهب ومن ثم الأسعار في السوق المصري.

ويقول ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، أن أسواق الذهب في انتظار بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصيني، مشيرا إلى أن هذه البيانات إذا كانت إيجابية فإن السوق معرض لمزيد من الهبوط.

وأضاف "عبد الله" في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أيضا اليوم الأربعاء إعلان القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني (ربع سنوي) وكذلك التغير في التوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهي البيانات الأهم التي ننتظرها هذا الأسبوع والتي سيكون لها انعكاسات واضحة على أسعار الذهب عالمياً ومحليا.

وأشار إلى أن من ضمن الأحداث الاقتصادية أيضا إعلان الناتج المحلي الإجمالي الكندي (شهري) ومؤشر مديري المشتريات بولاية شيكاغو ومبيعات المنازل المعلقة بالولايات المتحدة، مخزونات النفط الخام الأمريكية، لافتاً إلى أن اليوم يعد الأهم هذا الأسبوع وستشهد الأسواق حراك كبير.

وأوضح أن تقرير الوظائف في أمريكا منفردا يكون له آثار كبيرة على حركة الذهب، لذلك جميع المتداولون ينتظرون هذه البيانات لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مشيرا إلي أن السعر في مصر معرض بالطبع للتغير مع هذه الأحداث والتقارير.