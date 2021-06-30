شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بعض أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-6-2021، وذلك خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ليرتفع سعر الدولار بقيمة "قرش واحد" أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ 18.56 للشراء، 18.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.57 للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

فى حين ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.14 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.11 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار الدولار اليوم، ما بين الارتفاع والاستقرار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليستقر سعره فى الاسكندرية وبنك مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى، فى حين ارتفع سعره فى البنك الأهلى المصرى بقيمة قرش واحد ليسجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليومارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى لـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ 18.56 للشراء، 18.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.57 للشراء، 18.73 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.57 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.62 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.14 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.11 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.