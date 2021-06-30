شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 30-6-2021، ما بين الارتفاع والاستقرار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليستقر سعره فى الاسكندرية وبنك مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى، فى حين ارتفع سعره فى البنك الأهلى المصرى بقيمة قرش واحد ليسجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.