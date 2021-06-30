شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من أكبر انخفاض شهري في نحو 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1757.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل نيسان عند 1749.20 دولار أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1757.80 دولار