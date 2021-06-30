شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة الكود العقارى المخطط تعميمه على مبانى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف الدولة على الإسراع في خطوات تطبيق منظومة التحول الرقمي، ومن بينها منظومة تكويد الثروة العقارية في مصر، والتي أصدر رئيس مجلس الوزراء بشأنها قرار بتشكيل لجنة عليا لحصر الثروة العقارية وتكويد البيانات، يرأسها اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



لوحة الكود العقارى للمبانى

وتنشر ”الخليج 365” لأول مرة نسخة من اللوحات الإليكترونية المقرر تعميمها على كافة العقارات والمباني والمنشآت الحكومة والخاصة في الفترة المقبلة بعد اكتمال المنظومة، والتي ستشمل أيضا الطرق والميادين.

وأعلن المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنظم المعلومات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل منظومة تكويد الثروة العقارية لحماية ممتلكات الدولة والمواطنين في مصر، حيث ستؤدي إلى وجود علامات رقمية موجودة على المباني والشوارع والميادين مصحوبة بكود القراءة السريع "QR كود"، وذلك للتعرف على تلك المباني والشوارع، وهو ما يحقق نقلة نوعية في مصر في الفترة المقبلة وخاصة التجارة الإليكترونية، وغيرها من الخدمات التي تؤدى خدمات رقمية للمواطنين.



لوحات الكود العقارى

وأضاف المهندس أحمد كامل، أنه مع اكتمال هذه الخطة يمكن لأى مواطن يطلب الخدمات مثل الإسعاف أو المطافئ أو التجارة الإليكترونية بإبلاغهم بالرقم الكودى الخاص به، ومن خلال قراءة "QR كود" يمكن لمقدم الخدمة التعرف والتأكد من الموقع المتوجه إليه.