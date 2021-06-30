شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الكويتية تقرر تمديد فترة تقديم العروض لمشروع نظام إدارة الضرائب المتكامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت وزارة المالية الكويتية تمديد فترة تقديم العروض المالية لمشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (ITAS) حتى 27 يوليو المقبل، وذلك لإعطاء أكبر فرصة للمناقصين في الدخول بالعروض المالية والفنية.

وتهدف وزارة المالية الى إدخال النظام المتطور للضرائب في الكويت، حيث من المتوقع ان يكون لمقدم العطاء خبرة في تطوير وتركيب نظام إدارة الضرائب المتكامل في بلدان أخرى عالمية وينبغي ان يكون لديه مستشارون في خبرة أعمال التطوير والتنفيذ ذات الصلة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وعقدت وزارة المالية اجتماعا تمهيدا مع الشركات العالمية المهتمة والتي تناولت العديد من الاستفسارات مثل بيئة البرنامج وهل سيتم العمل به بشكل كامل وشامل في بيئة الوزارة ام هناك بعض الإجراءات سيتم تطبيقها في البيئة السحابية، وذكرت ان «المالية» تهدف لعمل النظام داخل الوزارة (On prem) بشكل كامل.

وتبحث الوزارة عن نظام ضرائب تم تطبيقه بشكل واسع ومعروف على مستوى العالم وثبت نجاحه تقنيا ولن يتم قبول اي برنامج او نظام يتم تطويره وبناؤه داخليا.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية الكويتية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير قد انخفض بنحو 11.5% بما يعادل 189.2 مليون دينار ليبلغ 1.44 مليار دينار وذلك من مستوى 1.63 مليار دينار، وذلك بحسب أخر إغلاق في شهر فبراير 2021.

وانخفاض المحصل الفعلي من إجمالي الديون المستحقة للحكومة يعود إلى إعفاء الـ 6 شهور الذي منح لكافة عقود المنتفعين من أملاك الدولة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى عدم انتظام الدوام الرسمي خلال معظم فترات السنة بسبب تلك الجائحة، وتتابع الوزارة أول بأول تسوية استحقاقاتها من خلال العديد من الاجراءات.