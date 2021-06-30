شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية 6% في مايو 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 5.93% ما يعادل نحو 701 مليار ريال (187 مليون دولار)، خلال شهر مايو 2021.

وسجلت التحويلات إجمالي بلغ نحو 12.53 مليار ريال (3.34 مليار دولار) بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 11.83 مليار ريال (3.15 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020، بحسب تقرير للمركزي السعوودي نقلا عن موقع قناة العربية.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الوافدين في مايو الماضي، بنسبة 6% ما يعادل 748 مليون ريال (199 مليون دولار)، مقارنة بتحويلات بلغت نحو 13.28 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في أبريل 2021.

وبلغت تحويلات الوافدين 14% في 5 أشهر من العام الجاري، لتسجل نحو 63.22 مليار ريال (16.86 مليار دولار)، مقارنة بنحو 55.48 مليار ريال (14.79 مليار دولار) في 5 أشهر من العام 2020.

وكانت التحويلات المالية الشخصية للوافدين بالمملكة قد ارتفعت بنسبة 35.6% ما يعادل نحو 3.5 مليار ريال (930 مليون دولار)، خلال شهر أبريل 2021.

وقد ارتفعت تلك التحويلات الخاصة بالأجانب المقيمين بالسعودية 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019.