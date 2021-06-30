شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تقرر رفع تعليق سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة تداول السعودية عن رفع تعليق تداول سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات".

وقالت "تداول السعودية" في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه بالإشارة إلى إعلان "صادرات" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج، فإنها ترفع تعليق تداول سهم شركة "صادرات" ابتداءً من يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

وعقب إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، في 29 أبريل 2021، أن المراجع الخارجي للشركة امتنع عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية لعام 2020، وأن لجنة المراجعة واجهت صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة، أعلنت مجموعة "تداول السعودية" عن تعليق تداول سهم "صادرات".

يشار إلى أن "صادرات" تكبدت خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2.64 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بـ0.22 مليون ريال.

وعزت الشركة تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض مبيعاتها، على الرغم من ارتفاع هامش الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2020. وكذلك أخذ مخصصات لبند الزكاة وبند البضاعة بطيئة الحركة، بالإضافة إلى عدم وجود إيرادات أخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.