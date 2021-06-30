شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون آند جونسون" توقع اتفاقية مع "الاستثمار السعودية" لتعزيز قدرات الرعاية الصحية بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة "يانسن" التابعة لمجموعة "جونسون آند جونسون"، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وستسهم المذكرة في تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، بحسب موقع قناة العربية.

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن "هذه الاتفاقية شاملة، وتعد الرابعة ضمن سلسلة من الاتفاقيات وقعتها جونسون آند جونسون، برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة مع عدة جهات، ومنها اتفاقية مع شركة "الدوائية" خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة.

وأشار إلى توقيع مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تتعلق بالأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، وأخرى لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات، مع شركة ريادية سعودية.

وأضاف أن الاتفاقية تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها.

وكان المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أكد في وقت سابق، إن قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة.

وأفاد الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة.