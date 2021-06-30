شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يسجل أهداف جديدة– تحليل – 30-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استغل سعر الغاز استقراره العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديم العزم الإيجابي لنلاحظ تجاوزه مؤخرا للعائق المستقر عند 3.580 مسجلا بذلك العديد من الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 3.800.

نتوقع استمرار تأثير العوامل الإيجابي المذكورة سابقا على تداولات السعر الحالية ليحاول بذلك تشكيل هجوم صاعد جديد وليستهدف بذلك مستوى 3.950 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 4.170 ليشكل ذلك المحطة الرئيسية لتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.580 و 3.950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد