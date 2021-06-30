شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 30-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج يوم أمس لسلبية مؤشر ستوكاستيك مسجلا بذلك مستوى 131.27 وليقترب من الدعم الأول المتمركز عند 131.10 تقريبا, قد يواجه السعر صعوبة بتجاوز هذا الدعم ليشكل بعض التذبذب الجانبي المؤقت لحين تحقيقه للكسر المطلوب لنتوقع استهدافه بذلك لمستويات سلبية إضافية قد تمتد نحو 130.55 و 129.75.

أما فشل السعر بتحقيق الكسر المطلوب, فإن ذلك سيجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي صاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 132.20 وبتجاوزه سيتمكن من اختبار المقاومة المحورية الممتدة نحو 133.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.80 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط