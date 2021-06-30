شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-تحليل - 30-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر الزوج مؤخرا لضغوط سلبية وتكبده لخسائر بهبوطه نحو 152.60 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لتمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 152.20 لمستوى الدعم الإضافي ليقلص ذلك من فرص استئناف التصحيح الهابط وليمنحه فرصة لتجديد الاندفاع الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 154.40 و 155.35 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.20 و 154.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات 152.20