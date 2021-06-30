شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم سلبي إضافي– تحليل - 30-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مستوى 1061.00 محققا بذلك الهدف السلبي الأول المقترح سابقا وليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي بتحرره من العائق المستقر عند 1070.00.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 يدعم توقعنا الهابط بتقديمه للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من تسجيل المزيد من الأهداف السلبية بانجذابه نحو 1035.00 و 985.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط