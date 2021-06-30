شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصطدم بالمتوسط المتحرك– تحليل- 30-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بالوصول نحو دعم القناة الصاعدة لينهي بذلك تداولات يوم أمس بمواجهة محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر قرب 4.1800, نتوقع استمرار تذبذب السعر حاليا بشكل جانبي بانحصاره دون الحاجز المتمثل بمستوى 4.4100 ليتعارض ذلك مع استقراره العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

مما سبق, سنستمر بترجيح التداولات التصحيحية الهابطة والتي تحتاج حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة اختبار الدعم الرئيسي الممتد نحو 4.000 ومن ثم لنراقب تصرف السعر لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للتداولات المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3500 و 4.1300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط