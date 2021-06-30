شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أكثر من عام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 110.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.53، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.44، بينما حقق الأعلى له عند 110.60.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 5.9% مقابل ارتفاع 2.9% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات بتراجع 2.1%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 22.0% مقابل 15.8%، متفوقة على التوقعات عند 20.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 37.4 مقابل 34.1 في أيار/مايو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 34.8، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أوضحت تسارع النمو إلى 9.9% مقابل 7.1% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات بارتفاع 8.4%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الإقليمية في حدث يستضيفه تحالف بكهد في أتلانتا، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة التجارة الإقليمية الإسبانية.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 555 ألف وظيفة مقابل 978 ألف وظيفة في أيار/مايو الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 70.2 مقابل 75.2 في أيار/مايو، ووصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 4.4% في نيسان/أبريل.