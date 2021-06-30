شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في قرابة ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1902 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1897 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1909.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين والتي قد تظهر ارتفاعاً 7.4% مقابل تراجع 8.3% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم أيضا لفرنسا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمي إلى 0.2% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى بنحو 20 ألف مقابل تراجع بواقع 15 ألف في أيار/مايو الماضي، وقبل صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.9% مقابل 2.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.0% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الإقليمية في حدث يستضيفه تحالف بكهد في أتلانتا، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة التجارة الإقليمية الإسبانية.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 555 ألف وظيفة مقابل 978 ألف وظيفة في أيار/مايو، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 70.2 مقابل 75.2 في أيار/مايو، ووصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 4.4% في نيسان/أبريل.