شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تراجع مؤشر قطاع التصنيع إلى 50.9 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت في الصين اليوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الصيني خلال حزيران/يونيو الحالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الحالي إلى 9ر50 نقطة، مقابل 51 نقطة خلال أيار/مايو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع غير التصنيعي، الذي يقيس أداء قطاعي الخدمات والتشييد إلى 5ر53 نقطة، خلال الشهر الحالي مقابل 2ر55 نقطة خلال الشهر الماضي.