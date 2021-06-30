شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى 1 يتراوح بين 50 – 60 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 30-6-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حمادة عصام تاجر أسماك بسوق العبور إن أسعار البلطي الأسوانى تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والبلطى 1 مزارع يتراوح بين 20-23 جنيها للكيلو، كما استقر البلطى المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح والفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.

وأشار عصام إلى أن أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البورى 1 بين، 50-60 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها.