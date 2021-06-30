شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يبني قاعدة دعم – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك فوق مستوى 0.9200 بعد بناء قاعدة دعم عند هذا المستوى، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9265.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 0.9200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد