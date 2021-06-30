شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 0.7500، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص كسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7375 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7615 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7460 والمقاومة 0.7570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط