شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف الأول – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت من هدفنا الأول المنتظر عند 73.70 وارتد صعوداً بشكل قوي من هناك ليستقر فوق دعم القناة الصاعدة من جديد، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، ونتوقع زيارة مستوى 76.55 مبدئياً.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 74.65 سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 76.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد