شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتماسك فوق الدعم – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النفط على تماسكه فوق دعم القناة الصاعدة، ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 74.40 وتمتد إلى 76.00.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 72.85 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء التصحيح الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد