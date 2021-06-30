شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 25.65 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 24.95، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.25 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.30 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط