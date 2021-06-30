شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الكسر – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بكسر مستوى 1770.00 والثبات بإغلاق يومي دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1734.10.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستوى 1770.00 والثبات فوقه، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لزيارة مناطق 1800.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1740.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط