شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالوصول إلى مناطق 1.2410، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50 ليدعم فرص تخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2500 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2330 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد