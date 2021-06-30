شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر الارتفاع – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول مستوى 110.50، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار 109.90 مبدئياً قبل العودة للارتفاع، بينما يتواجد الهدف التالي للموجة الصاعدة المتوقعة عند 111.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد