شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 1.3805، ولا يزال التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين فعالاً، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.3670.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 1.3890 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط