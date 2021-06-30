شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يلامس الهدف الأول – تحليل - 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من ملامسة مستوى 1.1888 ووجد دعم قوي هناك، ليظهر بعض الميل الصاعد المؤقت، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.1780، بينما يمثل الثبات دون 1.1975 شرط مهم لمواصلة الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1975

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط