شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأعلى لها في ستة أشهر متغاضية عن انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة عشر في اثنان وعشرون جلسة من الأعلى لها منذ السابع من كانون الثاني/يناير متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث اعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.01% لتتداول عند 1,761.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,761.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,763.60$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.07 مقارنة بالافتتاحية عند 92.08.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.9 متوافقة مع التوقعات مقابل 51.0 قي نيسان/أبريل، الماضي وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.5 مقابل 55.2، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 55.3.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الإقليمية في حدث يستضيفه تحالف بكهد في أتلانتا، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة التجارة الإقليمية الإسبانية.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 555 ألف وظيفة مقابل 978 ألف وظيفة في أيار/مايو الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 70.2 مقابل 75.2 في أيار/مايو، ووصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 4.4% في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، لا يزال تجدد المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا قائم وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا التي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي ولجأت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في العديد من المدن هناك، بينما تكافح إندونيسيا أيضا مع حالات قياسية وتستعد ماليزيا لتمديد الإغلاق في حين أعلنت تايلاند قيوداً جديدة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:32 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 181.18 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,930,496 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 2,661 مليون جرعة.