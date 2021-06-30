شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللبن والأجبان اليوم.. 15 جنيها للبن المعبأ و16 جنيها للسائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مجموعة الألبان اليوم الأربعاء 30 – 6 – 2021 فى السوبر ماركت ومحلات الألبان ، حيث سجل سعر اللبن المعبأ بين 13 – 15 جنيها للتر، فى حين تراوح أسعار اللبن السائب "الجاموسى" بين 12 – 16 جنيها للتر، وسجل عبوات الزبادى 125 جرام بين 3 – 4 جنيها .

وسجلت أسعار الجبن سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيه وكيلو"الجبن الخزين" عند 60 جنيه، وكيلو الجبن الرومى عند 96 جنيها، وبالنسبة لأسعار الزبدة الصفراء النيوزيلاندى 110 جنيهات، وكيلو "الزبدة البلدى الجاموسى" 100 جنيه.