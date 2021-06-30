شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يحلق عالياً – تحليل صباحي – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 25 هللة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 34.03.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.03، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 38.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.30 ومستوى المقاومة 37.00.