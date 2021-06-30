شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يستمر في محاولات تجميع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.16% ليخسر السهم نحو 5 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.70، ليستهدف مستوى المقاومة 35.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.70 ومستوى المقاومة 33.70.