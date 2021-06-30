شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم العقارية (4020) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 8.41% بما يعادل 2.04 نقطة، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة الحالي 24.74، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.74، ليستهدف مستوى المقاومة 28.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.74 ومستوى المقاومة 28.00.