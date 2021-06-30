شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعادة (8200) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.22% ليكسب السهم نحو 44 هللة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.98، ليستهدف مستوى المقاومة 23.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.98 ومستوى المقاومة 22.00.